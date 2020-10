Recovery Fund, Conte alla Camera: “Risorse significative sarà indirizzata all’occupazione femminile” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Sull’occupazione femminile accolgo l’impegno Contenuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri e assicuro che una parte significativa” delle risorse del Recovery Fund “sarà destinata a questo scopo”. Così il premier Giuseppe Conte alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre ribadendo l’impegno per l’assegno unico e al miglioramento dei servizi per conciliare il lavoro femminile delle madri lavoratrici. Dopo l’intervento sul tema, dalla maggioranza in Aula si è levato un applauso di assenso. L'articolo Recovery Fund, Conte alla Camera: “Risorse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Sull’occupazione femminile accolgo l’impegnonuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri e assicuro che una parte significativa” delle risorse del“sarà destinata a questo scopo”. Così il premier Giuseppedurante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre ribadendo l’impegno per l’assegno unico e al miglioramento dei servizi per conciliare il lavoro femminile delle madri lavoratrici. Dopo l’intervento sul tema, dmaggioranza in Aula si è levato un applauso di assenso. L'articolo: “Risorse ...

