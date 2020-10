Name That Tune, Morgan sbaglia il titolo di una canzone e scatena la polemica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri sera, 13 ottobre 2020, è andata in onda l’ultima puntata del game show Name That Tune con la conduzione di Enrico Papi. Si tratta, in sostanza di una versione aggiornata di Sarabanda. La maggior parte delle sfide sono diverse, ma ritroviamo due classici, come “L’asta musicale” e il “7×30“. All’interno del programma, inoltre, si sfidano due squadre di vip. Ieri sera si sono scontrati il Team Lamborghini (Cristiano Malgioglio, Paola Barale e Orietta Berti) e il Team Morgan (Anna Tatangelo, Arisa e Suor Cristina). L’imprevisto è sempre dietro l’angolo e questa volta a fare lo scivolone è stato proprio Morgan. Il tutto è avvenuto nella fase finale. Equilibrio da entrambe le parti, i concorrenti avevano indovinato ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri sera, 13 ottobre 2020, è andata in onda l’ultima puntata del game showcon la conduzione di Enrico Papi. Si tratta, in sostanza di una versione aggiornata di Sarabanda. La maggior parte delle sfide sono diverse, ma ritroviamo due classici, come “L’asta musicale” e il “7×30“. All’interno del programma, inoltre, si sfidano due squadre di vip. Ieri sera si sono scontrati il Team Lamborghini (Cristiano Malgioglio, Paola Barale e Orietta Berti) e il Team(Anna Tatangelo, Arisa e Suor Cristina). L’imprevisto è sempre dietro l’angolo e questa volta a fare lo scivolone è stato proprio. Il tutto è avvenuto nella fase finale. Equilibrio da entrambe le parti, i concorrenti avevano indovinato ...

