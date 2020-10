Mara Venier dice addio a Domenica In – La rivelazione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mara Venier ritorna al centro dei pettegolezzi del momento: a quanto pare la conduttrice sarebbe sul punto di abbandonare Domenica In. I telespettatori ben informati non rimarranno di certo sorpresi di fronte a questa voce di corridoio. Dopo tutto la stessa zia Mara ha rivelato l’anno scorso di aver accettato la conduzione del programma per una sola altra edizione. A quanto pare la sua decisione è ormai definitiva: Mara Venier lascerà lo show per il marito Nicola. “Dall’anno prossimo sono tutta tua”, ha rivelato. Il loro amore è grande e sotto agli occhi di tutti e non stupisce che zia Mara abbia scelto di fare retromarcia e mettere al primo posto la sua famiglia. Mara Venier ad un passo dai ... Leggi su giornal (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ritorna al centro dei pettegolezzi del momento: a quanto pare la conduttrice sarebbe sul punto di abbandonareIn. I telespettatori ben informati non rimarranno di certo sorpresi di fronte a questa voce di corridoio. Dopo tutto la stessa ziaha rivelato l’anno scorso di aver accettato la conduzione del programma per una sola altra edizione. A quanto pare la sua decisione è ormai definitiva:lascerà lo show per il marito Nicola. “Dall’anno prossimo sono tutta tua”, ha rivelato. Il loro amore è grande e sotto agli occhi di tutti e non stupisce che ziaabbia scelto di fare retromarcia e mettere al primo posto la sua famiglia.ad un passo dai ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - marcoluci1 : RT @marcoluci1: MARA VENIER A OGGI FA UNA PROMESSA AL MARITO:NICOLA TI GIURO CHE QUESTA E' LA MIA ULTIMA DOMENICA IN - marcoluci1 : MARA VENIER A OGGI FA UNA PROMESSA AL MARITO:NICOLA TI GIURO CHE QUESTA E' LA MIA ULTIMA DOMENICA IN - simo_zedd : “Che bel tramonto” in Mara Venier -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Gossip News: Mara Venier addio a Domenica In “per Nicola”, GF perde le staffe con i concorrenti “era vietato!”

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Mara Venier lascia Domenica In, del Grande Fratello che perde le staffe con g ...

Mara Venier lascia il programma: “Questa è l’ultima edizione”, fan increduli

Mara Venier, regina della tv, lascia il programma che l'ha vista protagonista: "Questa è l'ultima edizione", fan letteralmente increduli.

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Mara Venier lascia Domenica In, del Grande Fratello che perde le staffe con g ...Mara Venier, regina della tv, lascia il programma che l'ha vista protagonista: "Questa è l'ultima edizione", fan letteralmente increduli.