Liverpool | col 93% dei posti in intensiva occupati si festeggia in piazza l’ultima sera dei pub aperti

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le immagini arrivano da, in prima battuta dal profilo Twitter del corrispondente per SkyNews Inzamam Rashid. Sono decine, forse centinaia, i giovani ammassati per strada a ballare e cantare tutti rigorosamente ammassati e senza mascherina. Cosa si celebra? L’ultimadi pubdopo le restrizioni approvate due giorni fa dal governo di Boris Johnson. I video della festasui social si sono moltiplicati nella giornata di oggi. LEGGI ANCHE >>> Il ministero dei Trasporti: la capienza dei mezzi, «ambiente sicuro per gli studenti», resta all’80% La festa incon il 93% deiinWATCH: ...