Juventus, Rabiot disponibile a Crotone: squalifica azzerata, ecco perchè (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Juventus – Il verdetto di Juventus Napoli è finalmente arrivato. Dopo due settimane di polemiche, il Giudice Sportivo ha emesso la sentenza: sconfitta 3-0 per il Napoli e -1 in classifica. Juventus dunque che ne esce pulita e vincitrice da questa sentenza. Ma non solo, infatti la conseguente partita data vinta 3-0 a tavolino, favorisce anche Adrien Rabiot, espulso contro la Roma e che di fatto ha “saltato” la gara col Napoli. Juventus, squalifica azzerata per Rabiot: ecco perchè Sorride dunque Adrien Rabiot, doppio vincitore della faccenda di Juve Napoli. Il centrocampista francese era stato espulso durante l’ultima partita contro la Roma e non sarebbe potuto scendere in campo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020)– Il verdetto diNapoli è finalmente arrivato. Dopo due settimane di polemiche, il Giudice Sportivo ha emesso la sentenza: sconfitta 3-0 per il Napoli e -1 in classifica.dunque che ne esce pulita e vincitrice da questa sentenza. Ma non solo, infatti la conseguente partita data vinta 3-0 a tavolino, favorisce anche Adrien, espulso contro la Roma e che di fatto ha “saltato” la gara col Napoli.perperchè Sorride dunque Adrien, doppio vincitore della faccenda di Juve Napoli. Il centrocampista francese era stato espulso durante l’ultima partita contro la Roma e non sarebbe potuto scendere in campo ...

Adrien Rabiot sarà regolarmente a disposizione di Andrea Pirlo per la gara contro il Crotone. Con la decisione del giudice sportivo, che ha ritenuto come "giocata" la sfida tra la Juventus e il Napoli ...

