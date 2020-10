Gotta | pegloticasi con metotressato più efficace

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020): trattamento cone metrotressato piùsecondo uno studio pubblicato su the Journal of Rheumatology Uno studio di recente pubblicazione su the Journal of Rheumatology ha documentato un incremento della proporzione di pazienti connon controllata che ha mantenuto la risposta al trattamento cone MTX rispetto al trattamento conda sola. Lo studio… L'articoloconpiùCorriere Nazionale.