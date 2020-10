Goldman Sachs, utile sopra attese nel terzo trimestre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Goldman Sachs ha chiuso il terzo trimestre con un utile in forte crescita, a 3,48 miliardi di dollari (pari a 9,68 dollari per azione) dagli 1,79 miliardi (4,79 dollari) del terzo trimestre 2019. Il dato è anche superiore alle attese degli analisti che si attendevano un EPS pari a 5,57 dollari. Il fatturato si è attestato a 10,78 miliardi, in rialzo del 30% su base annua, e meglio dei 9,46 miliardi attesi dagli analisti. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) –ha chiuso ilcon unin forte crescita, a 3,48 miliardi di dollari (pari a 9,68 dollari per azione) dagli 1,79 miliardi (4,79 dollari) del2019. Il dato è anche superiore alledegli analisti che si attendevano un EPS pari a 5,57 dollari. Il fatturato si è attestato a 10,78 miliardi, in rialzo del 30% su base annua, e meglio dei 9,46 miliardi attesi dagli analisti.

Goldman Sachs sale dello 0,86% dopo aver chiuso il terzo trimestre con un utile netto in aumento del 94% a 3,5 miliardi di dollari grazie soprattutto alla performance del suo settore di trading. Nello ...

Goldman Sachs, utile sopra attese nel terzo trimestre

