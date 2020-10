Fulvia, mamma Giggino Wifi, “Lo avete trovato, ora andrei al Grande Fratello” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La madre del ragazzo scomparso da Meta di Sorrento fa parlare di se per i suoi atteggiamenti e per alcune pose che nasconderebbero altre intenzioni. mamma Gigino Wifi (Facebook)La donna ormai quasi popolare per la vicenda legata alla scomparsa di suo figlio, è vittima delle critiche degli spettatori, che vedono in lei una sorta di recita, divismo sei suoi atteggiamenti. La donna si difende con assoluta leggerezza. Aveva riconosciuto suo figlio dalle telecamere di sorveglianza di un bar, convinta che quello fosse Luigi, scomparso da tre anni. LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso ricorda l’amico scomparso: Un pezzo del cuore La mamma di Gigino Wifi: ma cosa vogliono da noi? mamma di Gigino Wifi (Facebook)Beccata nei commenti dal pubblico per i ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La madre del ragazzo scomparso da Meta di Sorrento fa parlare di se per i suoi atteggiamenti e per alcune pose che nasconderebbero altre intenzioni.Gigino(Facebook)La donna ormai quasi popolare per la vicenda legata alla scomparsa di suo figlio, è vittima delle critiche degli spettatori, che vedono in lei una sorta di recita, divismo sei suoi atteggiamenti. La donna si difende con assoluta leggerezza. Aveva riconosciuto suo figlio dalle telecamere di sorveglianza di un bar, convinta che quello fosse Luigi, scomparso da tre anni. LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso ricorda l’amico scomparso: Un pezzo del cuore Ladi Gigino: ma cosa vogliono da noi?di Gigino(Facebook)Beccata nei commenti dal pubblico per i ...

coccinella53 : RT @CaronteT: @fulviasmart Come ti comprendo Fulvia, sono nella tua stessa situazione,ma mamma in un attimo è precipitata è abbiamo dovuto,… - SpazioCeleste : @fulviasmart Ti comprendo pienamente, mia mamma condivide la sua vita da 8 anni con il signor Alzheimer, è doloroso… - CaronteT : @fulviasmart Come ti comprendo Fulvia, sono nella tua stessa situazione,ma mamma in un attimo è precipitata è abbia… - robbyiis : RT @ziaarsenico: #chilhavisto Chi vuoi che partecipi al Grande Fratello? Digita 01 per FULVIA 02 per la mamma di Agata… - flaviacru13 : RT @johanna46273152: notate la differenza tra quasta mamma e fulvia ??? #chilhavisto -