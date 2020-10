Francesca Pepe, Signorini: “L’ex l’ha lasciata perché spendeva troppo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alfonso Signorini a Casa Chi ha ammesso che l’ex fidanzata di Francesca Pepe l’ha lasciata perché lei spendeva tutti i suoi soldi. Francesca Pepe è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il pubblico, pur avendo apprezzato il suo percorso all’interno della casa più … L'articolo Francesca Pepe, Signorini: “L’ex l’ha lasciata perché spendeva troppo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alfonsoa Casa Chi ha ammesso che l’ex fidanzata dil’haperché leitutti i suoi soldi.è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso. Il pubblico, pur avendo apprezzato il suo percorso all’interno della casa più … L'articolo: “L’ex l’haperchétroppo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Poi le dichiarazioni choc di un altro ex fidanzato della gieffina: Gianluigi Tumoletti (la sua storia con la Pepe è andata avanti dal 2013 al 2016). “Francesca mi ha fatto soffrire. Non vivevamo ...

