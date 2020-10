Ezio Greggio, al centro delle polemiche: “E’ solo una bufala!” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questo articolo Ezio Greggio, al centro delle polemiche: “E’ solo una bufala!” . Il conduttore tv Ezio Greggio ha voluto dare la sua risposta a polemiche che sono girate attorno al suo personaggio. Ecco cosa è successo. Ezio Greggio ha detto la sua riguardo ad alcune polemiche che si sono generate negli ultimi giorni sul suo conto. Greggio è uno dei volti più importanti e rispettati della televisione … Leggi su youmovies (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questo articolo, al: “E’una bufala!” . Il conduttore tvha voluto dare la sua risposta ache sono girate attorno al suo personaggio. Ecco cosa è successo.ha detto la sua riguardo ad alcuneche si sono generate negli ultimi giorni sul suo conto.è uno dei volti più importanti e rispettati della televisione …

atuputamadree : RT @Xenie_: E niente. Maggie ha conquistato anche la stima di Ezio Greggio ?????? - mimmofurioso : @agambella Ma non è che si riferisse al film di Ezio Greggio? Esce il 15 ottobre nei cinema, non a Natale - rexam14 : Ezio Greggio dice che le critiche su 'Lockdown all'italiana' sono state fatte da quattro imbecilli. Il film invece… - Xenie_ : E niente. Maggie ha conquistato anche la stima di Ezio Greggio ?????? - _Mikerusso_ : RT @pirata_21: Ezio Greggio: 'Le critiche su 'Lockdown all'italiana' sono state fatte da 4 imbecilli'. Per fortuna il film pure lo guardera… -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio Ezio Greggio, tra cinema e Mediaset: "Le critiche su 'Lockdown all'italiana' sono state fatte da 4 imbecilli" la Repubblica Lockdown all'italiana: video-intervista a Enrico Vanzina e il suo cast

Abbiamo incontrato Enrico Vanzina, Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis per parlare del primo film italiano girato durante il lockdown e che parla del lockdown, in arrivo ...

Le nuove uscite della settimana

Dalla instant comedy di Enrico Vanzina Lockdown all’italiana (Medusa) all’adattamento del romanzo di Dickens La vita straordinaria di David Copperfield, ecco i film che escono al cinema in questi gior ...

Abbiamo incontrato Enrico Vanzina, Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis per parlare del primo film italiano girato durante il lockdown e che parla del lockdown, in arrivo ...Dalla instant comedy di Enrico Vanzina Lockdown all’italiana (Medusa) all’adattamento del romanzo di Dickens La vita straordinaria di David Copperfield, ecco i film che escono al cinema in questi gior ...