Dexter nuova serie in arrivo, Michael C. Hall torna per il revival (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dexter torna sugli schermi con una nuova serie Showtime e con Michael C. Hall che riprenderà il ruolo del protagonista per 10 episodi. Una notizia bomba per i fan di Dexter: Showtime ha appena ordinato una nuova serie revival che vedrà protagonista ancora una volta Michael C. Hall per 10 episodi. Anche lo showrunner Clyde Phillips tornerà a bordo di questa sorta di nona stagione la cui produzione inizierà il prossimo inverno con un'uscita prevista per l'autunno 2021. "Dexter è una serie speciale per milioni di fan e per Showtime. Uno show che ha aiutato il nostro network ad imporsi nel panorama televisivo, tanti anni ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020)sugli schermi con unaShowtime e conC.che riprenderà il ruolo del protagonista per 10 episodi. Una notizia bomba per i fan di: Showtime ha appena ordinato unache vedrà protagonista ancora una voltaC.per 10 episodi. Anche lo showrunner Clyde Phillips tornerà a bordo di questa sorta di nona stagione la cui produzione inizierà il prossimo inverno con un'uscita prevista per l'autunno 2021. "è unaspeciale per milioni di fan e per Showtime. Uno show che ha aiutato il nostro network ad imporsi nel panorama televisivo, tanti anni ...

reese_86 : #Dexter il prossimo anno torna con una nuova stagione. Grazie @Showtime ?? - Kisu_hm : RT @Nerdmovieprod: Dexter tornerà per una nuova stagione! #dexter #revival #showtime - Nerdmovieprod : Dexter tornerà per una nuova stagione! #dexter #revival #showtime - STYVLEVS94 : Non vedo l’ora di vedere la nuova stagione ????????????????#Dexter - Alex_Ierardi : Porcodio fanno una nuova stagione di Dexter, non posso crederci. ?? #Dexter #dexterisback -

Ultime Notizie dalla rete : Dexter nuova Dexter nuova serie in arrivo, Michael C. Hall torna per il revival Movieplayer.it Tutti i giochi Naughty Dog compatibili con PlayStation 5, da The Last of Us Parte II a Jack & Dexter

Arriva una prima gradita sorpresa riguardante Naughty Dog e la nuova generazione di console. Attraverso i loro canali social, gli sviluppatori californiani hanno confermato che PlayStation 5 ...

Robert Downey Jr vuole trasformare Sherlock Holmes nel nuovo Universo Cinematografico Marvel

Robert Downey Jr sembra deciso a sfruttare il know-how acquisito dai Marvel Studios per i prossimi progetti di Sherlock ...

Arriva una prima gradita sorpresa riguardante Naughty Dog e la nuova generazione di console. Attraverso i loro canali social, gli sviluppatori californiani hanno confermato che PlayStation 5 ...Robert Downey Jr sembra deciso a sfruttare il know-how acquisito dai Marvel Studios per i prossimi progetti di Sherlock ...