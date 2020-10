Conte replica a Salvini su bufala delle feste private: il leghista non ci sta, ma i sostenitori lo criticano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La risposta di Conte ad una fake news alimentata anche da Matteo Salvini, in merito ai presunti controlli nelle case degli italiani per il rispetto dell’ultimo DPCM riguardante anche le feste private, non ha placato le polemiche tra i due. In molti, infatti, evidenziano che il leghista abbia riportato le parole del Premier, che smentiscono le voci iniziali, gettando paradossalmente benzina sul fuoco. Il tweet in questione è ancora online. Articolo originale del 13 ottobre Singolare quanto avvenuto all’interno del profilo Twitter di Salvini, considerando il fatto che l’ex Ministro dell’Interno in queste ore si è lamentato molto sul DPCM che a suo modo di vedere andrebbe a vietare le feste private. Come? Imponendo un ... Leggi su bufale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La risposta diad una fake news alimentata anche da Matteo, in merito ai presunti controlli nelle case degli italiani per il rispetto dell’ultimo DPCM riguardante anche le, non ha placato le polemiche tra i due. In molti, infatti, evidenziano che ilabbia riportato le parole del Premier, che smentiscono le voci iniziali, gettando paradossalmente benzina sul fuoco. Il tweet in questione è ancora online. Articolo originale del 13 ottobre Singolare quanto avvenuto all’interno del profilo Twitter di, considerando il fatto che l’ex Ministro dell’Interno in queste ore si è lamentato molto sul DPCM che a suo modo di vedere andrebbe a vietare le. Come? Imponendo un ...

crislomb : RT @indigo_film: A GRANDE RICHIESTA “PAOLO CONTE, VIA CON ME” TORNA AL CINEMA DAL 15 AL 18 OTTOBRE IN OLTRE 100 SALE! Dopo tre giorni in t… - OdeonPisa : RT @indigo_film: A GRANDE RICHIESTA “PAOLO CONTE, VIA CON ME” TORNA AL CINEMA DAL 15 AL 18 OTTOBRE IN OLTRE 100 SALE! Dopo tre giorni in t… - Tagota14 : RT @Conte_Official: I tre giorni di proiezione del film 'Paolo Conte, Via con me' hanno registrato un grande riscontro partecipazione e di… - polasein500cc : RT @Conte_Official: I tre giorni di proiezione del film 'Paolo Conte, Via con me' hanno registrato un grande riscontro partecipazione e di… - eugeniogaltieri : RT @indigo_film: A GRANDE RICHIESTA “PAOLO CONTE, VIA CON ME” TORNA AL CINEMA DAL 15 AL 18 OTTOBRE IN OLTRE 100 SALE! Dopo tre giorni in t… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte replica Conte replica a Salvini su bufala delle feste private: il leghista non ci sta, ma i sostenitori lo criticano Bufale.net Conte e il Recovery Fund, priorità all'occupazione femminile

Il presidente del Consiglio non replica e l'emiciclo lo appoggia dando 289 sì alla ... indirizzata al conferimento dell'obiettivo dell'occupazione femminile", dice Conte e annuncia di nuovo che ...

Ipotesi lockdown a Natale per raffreddare i contagi

Per il virologo Crisanti è "nell'ordine delle cose", ma i suoi colleghi si dividono sull'utilità. Coldiretti intanto trema e ...

Il presidente del Consiglio non replica e l'emiciclo lo appoggia dando 289 sì alla ... indirizzata al conferimento dell'obiettivo dell'occupazione femminile", dice Conte e annuncia di nuovo che ...Per il virologo Crisanti è "nell'ordine delle cose", ma i suoi colleghi si dividono sull'utilità. Coldiretti intanto trema e ...