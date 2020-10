Cia Puglia: «La GDO schiaccia gli agricoltori, il comparto rischia di soccombere e di far morire un intero settore e un’intera economia» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Bari. «L’inchiesta giornalistica di Presa Diretta, andata in onda il 12 ottobre, anche se con alcune imprecisioni e contraddizioni, ha avuto il merito di mettere in evidenza un problema su cui da tempo è attivo il nostro grido d’allarme: lo strapotere della Grande Distribuzione Organizzata schiaccia l’agricoltore e rischia di uccidere l’agricoltura». È Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIA agricoltori Italiani della Puglia, a commentare la puntata del programma giornalistico condotto da Riccardo Iacona su Rai Tre. «Nella sua essenzialità, il problema è questo: i prezzi accordati agli agricoltori per i loro prodotti sempre più spesso, nella quasi totalità dei casi, non sono commisurati né ai costi di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Bari. «L’inchiesta giornalistica di Presa Diretta, andata in onda il 12 ottobre, anche se con alcune imprecisioni e contraddizioni, ha avuto il merito di mettere in evidenza un problema su cui da tempo è attivo il nostro grido d’allarme: lo strapotere della Grande Distribuzione Organizzatal’agricoltore edi uccidere l’agricoltura». È Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIAItaliani della, a commentare la puntata del programma giornalistico condotto da Riccardo Iacona su Rai Tre. «Nella sua essenzialità, il problema è questo: i prezzi accordati agliper i loro prodotti sempre più spesso, nella quasi totalità dei casi, non sono commisurati né ai costi di ...

