“Carlotta Benusiglio fu strangolata” | le accuse all’allora fidanzato della stilista ritrovata impiccata in un giardino di Milano nel 2016

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’accusa è di averla uccisa “stringendole al collo una sciarpa oppure il proprio braccio” per strangolarla. A oltre quattro anni da quando Carlottavenne’ a un albero nei giardini di piazza Napoli, la procura diha chiuso le indagini. E contesta a Marco Venturi, all’epoca37enne, il reato di omicidio volontario. Per il pm Gianfranco Gallo, stando a quanto ricostruito finora, fu lui a uccidere la donna “per futili motivi” e con “dolo d’impeto”. La ragazza, anche perché affetta dalla “sindrome di Eagle”, sarebbe “deceduta subito dopo per asfissia meccanica da strangolamento” e lui avrebbe simulato ...