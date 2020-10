Bloodborne, The Last Of Us Parte II e God Of War tra i nuovi avatar disponibili su PS4 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un nuovo set di avatar gratuiti è stato reso disponibile sul PSN Store per il download. Sarete in grado quindi di personalizzare il vostro profilo con avatar dei vostri giochi preferiti come Bloodborne, God of War, The Last of Us Parte II e persino Knack, tra molti altri.Gli avatar sono un'opzione di personalizzazione divertente per rappresentare i vostri giochi preferiti nel profilo PSN, e con questa nuova ampia selezione gratuita, non c'è motivo per non farlo. Le immagini inserite sono molte e quindi ce n'è proprio per tutti i gusti.Oltre a questo nella giornata di oggi PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro sono state aggiornate alla versione 8.00, ma sfortunatamente molti giocatori hanno riscontrato diversi problemi. Di seguito potete dare uno sguardo ai diversi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un nuovo set digratuiti è stato reso disponibile sul PSN Store per il download. Sarete in grado quindi di personalizzare il vostro profilo condei vostri giochi preferiti come, God of War, Theof UsII e persino Knack, tra molti altri.Glisono un'opzione di personalizzazione divertente per rappresentare i vostri giochi preferiti nel profilo PSN, e con questa nuova ampia selezione gratuita, non c'è motivo per non farlo. Le immagini inserite sono molte e quindi ce n'è proprio per tutti i gusti.Oltre a questo nella giornata di oggi PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro sono state aggiornate alla versione 8.00, ma sfortunatamente molti giocatori hanno riscontrato diversi problemi. Di seguito potete dare uno sguardo ai diversi ...

PS4 si aggiorna. Mentre si avvicina il giorno del lancio di PlayStation 5, in programma nel mese di novembre, Sony ha annunciato il rilascio di un importante update del software di sistema per PlaySta ...

PS4 si aggiorna. Mentre si avvicina il giorno del lancio di PlayStation 5, in programma nel mese di novembre, Sony ha annunciato il rilascio di un importante update del software di sistema per PlaySta ...