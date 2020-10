Barbara D’Urso sente una confessione inaspettata: l’ha detto davvero (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questo articolo Barbara D’Urso sente una confessione inaspettata: l’ha detto davvero . Barbara D’Urso ha confessato di essere sotto shock per una confessione che proprio non si sarebbe mai aspettata. Ecco cosa è accaduto. La conduttrice televisiva Barbara D’Urso è rimasta totalmente sconvolta da una confessione a cui ha assistito in diretta. Barbara si sa è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. Le sue trasmissioni … Leggi su youmovies (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questo articoloD’Ursouna: l’haD’Urso ha confessato di essere sotto shock per unache proprio non si sarebbe mai aspettata. Ecco cosa è accaduto. La conduttrice televisivaD’Urso è rimasta totalmente sconvolta da unaa cui ha assistito in diretta.si sa è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. Le sue trasmissioni …

trash_italiano : Barbara d’Urso sempre più social: Katuxa di 'wow che caldo' sbarcherà a #Pomeriggio5 venerdì 9 - trash_italiano : BARBARA D’URSO SEI UNA QUEEN #noneladurso - mrmnft : RT @Gigadesires: Barbara D'Urso è già in modalità restate a casa, andrà tutto bene, cantate dai balconi, bambini mi raccomando ehhh. Ci me… - Luciana12827144 : @19mp77 @andres314159 @fattoquotidiano ??non avevo dubbi ?? mai votato Lega in vita mia e che Dio me ne scampi, dopod… - opsCarolinaaa : RT @oocgfvip5: Tommaso imita Barbara D’Urso, Pierpaolo Ilaria Dalle Palle, lanciando la news della Contessa De Blanck e le scorpacciate not… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Zingaretti stasera in Rai da Fabio Fazio, insorge la Lega: «Elezioni in corso, offesa al servizio pubblico».... Corriere della Sera