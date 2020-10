Arrestato Bija | il trafficante di uomini Partecipò a un incontro sull’immigrazione con funzionari italiani

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Abd al-Rahman al-Milad, ribattezzato comenel giro del traffico di esseri umani dalla Libia, è statodal governo di Tripoli. Le Nazioni Unite lo avevano già sanzionato in passato e, secondo quanto scrive l’emittente Libya Alhadath, è statodalla “Forza di dissuasione”, quindi dalla milizia Rada, del Governo di accordo Nazionale guidato da Fayez al-Sarraj. Nel 2017 si trovava ai vertici del traffico di esseri umani e in virtù del ruolo che ricopriva aveva preso parte ad una riunione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Italia, presentandosi come rappresentante della Guardia Costiera libica. Allo stessopresero parte anche...