Alpha Tauri, Tsunoda prove di F1: test a Imola il 4 novembre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Yuki Tsunoda, Junior Driver della Red Bull nonché pilota del campionato di Formula 2, il prossimo 4 novembre a Imola testerà la STR13 del 2018. L'Alpha Tauri guarda al futuro ed è pronta a far testare la propria monoposto al giovane ventenne giapponese. Per poter guidare durante una sessione di prove libere di Formula 1, verso il finale di stagione, Tsunoda passerà proprio dal test di Imola (dopo il GP dell'Emilia Romagna della domenica prima) dove percorrerà ben 300 chilometri.

