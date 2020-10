Aiuti anti-Covid bloccati nei ministeri | mancano due decreti su tre

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ci sono più di 200 provvedimenti attuativi di secondo livello ancora da scrivere per rendere operative tutte le misure contenute nei, dal Cura Italia al decreto Agosto, passando per il decreto rilancio. I conti li fa Il Messaggero, secondo cui le risorse stanziate dal governo per combattere l’emergenza – ma ancora ferme – ammontano a diversi miliardi. Il Cura Italia, approvato a marzo, necessita di 34 provvedimenti, di cui ne sono stati approvati finora 24. Al decreto Rilancio ne sono agganciati, 137, di cui – stando agli ultimi dati elaborati da Openpolis – solo 52 hanno ottenuto il via libera. Mentre il decreto agosto, dopo l’ok delle Camere, ha visto iattuativi passare da 37 (al 12 ottobre ne risultava autorizzato uno soltanto) a circa il ...