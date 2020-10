Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: classifica e risultati della regular season (Di martedì 13 ottobre 2020) La classifica e tutti i risultati della regular season della Serie A1 Femminile 2020/2021 di Volley aggiornati in tempo reale. La scorsa stagione si è interrotta bruscamente a causa della pandemia e lo Scudetto non è stato assegnato. Le 13 squadre iscritte sono dunque pronte a tornare in campo per affrontarsi in giornate di andata e di ritorno. Al termine della stagione, l’ultima in classifica sarà retrocessa in Serie A2, mentre le prime dodici accederanno agli ottavi di finale playoff, con le prime quattro direttamente qualificate in semifinale. Di seguito la classifica e tutti i ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Lae tutti iA1diaggiornati in tempo reale. La scorsa stagione si è interrotta bruscamente a causapandemia e lo Scudetto non è stato assegnato. Le 13 squadre iscritte sono dunque pronte a tornare in campo per affrontarsi in giornate di andata e di ritorno. Al terminestagione, l’ultima insarà retrocessa inA2, mentre le prime dodici accederanno agli ottavi di finale playoff, con le prime quattro direttamente qualificate in semifinale. Di seguito lae tutti i ...

Il Bisonte Firenze supera 3-1 (26-24, 25-16, 21-25, 25-20) la Zanetti Bergamo nel match valevole come anticipo della quinta giornata di Serie A1 Femminile 2020/2021 di volley. La partita viaggia sui ...

Negri: «Staff attende la Regione per la conferma dei 600 posti»

Per il Sustinente l’eventuale nuovo via libera del 15% della capienza servirà a poco. Anche per i principali club di volley si prospetta un avvio di stagione in pratica senza pubblico ...

