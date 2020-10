UOMINI E DONNE oggi, 13 ottobre: GEMMA contro PAOLO (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella puntata di UOMINI e DONNE trasmessa oggi, si è iniziato dalle vicende sentimentali legate a GEMMA Galgani. La donna, dopo aver avuto i soliti diverbi con l’opinionista Tina Cipollari, decide di chiarire una questione con il suo ex corteggiatore PAOLO.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 14 ottobre 2020PAOLO nelle scorse puntate aveva accusato GEMMA di essere bugiarda quando sostiene che lui gli avrebbe raccontato delle cose intime legate alla sua famiglia. GEMMA, nonostante le negazioni di PAOLO, è però sempre più certa della sua affermazione. In seguito si passa ad un’altra storia, cioè ad Aurora e al cavaliere Stefano. La conoscenza tra ... Leggi su tvsoap (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella puntata ditrasmessa, si è iniziato dalle vicende sentimentali legate aGalgani. La donna, dopo aver avuto i soliti diverbi con l’opinionista Tina Cipollari, decide di chiarire una questione con il suo ex corteggiatore.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 142020nelle scorse puntate aveva accusatodi essere bugiarda quando sostiene che lui gli avrebbe raccontato delle cose intime legate alla sua famiglia., nonostante le negazioni di, è però sempre più certa della sua affermazione. In seguito si passa ad un’altra storia, cioè ad Aurora e al cavaliere Stefano. La conoscenza tra ...

