Tutta in bianco ma sempre più ‘preziosa’ Elisabetta Gregoraci al GF Vip batte tutte Ma a che prezzo | la cifra del look è “spaventosa”

(Di martedì 13 ottobre 2020)superstar. Con tante settimane ancora davanti è già lei la vincitrice dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Nessuno come lei ha saputo catalizzare l’attenzione tra tira e molla con Pierpaolo Pretelli e striscioni di presunti spasimanti fatti volare sopra la sua casa. Ma non solo, se c’è qualcosa che piace ai fan dic’è ilimpeccabile e non proprio perle tasche. Del restopuò contare su cachet altissimi. Stando ad alcune indiscrezioni, la showgirl calabrese guadagnerebbe dai 10.000 ai 20.000 euro a settimana. Somma valutata in base alla popolarità del personaggio vip. E poi ci ...

biWolf8 : @lmoretti13 @FotoPrivate3 Bianco tutta la vita - BagnoItalia1 : Spedizioni in tutta Italia - _sonnenblvme : piove e sono tutta vestita di bianco scarpe comprese buongiornissimo direi - Dria2381 : RT @RegLiguria: LA VAL D'AVETO SI TINGE DI BIANCO ?? La prima neve sul Prato della Cipolla a Santo Stefano d'Aveto dalla webcam di @Meteo… - incantalibri : E January si impegna con tutta se stessa per rinunciare a quei sogni di mari d'argento e città tinte di bianco. Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta bianco

Onefootball

Da sabato 17 a domenica 18 ottobre, nelle piazze Alfieri e Unione Europea a Mombercelli, è in programma la 40° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco ...Il prezzo dello skipass in Valle d'Aosta rimarrà invariato per la stagione sciistica 2020/2021. La vendita degli stagionali si è aperta ieri, 12 ottobre e offrirà uno sconto del 30% per che era in pos ...