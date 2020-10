Tav Brescia-Verona, partono i lavori ma restano le criticità (Di martedì 13 ottobre 2020) Con una parata in pompa magna dove spiccava la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, lunedì scorso sono stati avviati ufficialmente i lavori della Tav Brescia Est-Verona: il primo lotto parte a ben 29 anni di distanza dalla concessione, che risale al 1991 (firmata dal presidente del Consiglio Giulio Andreotti e dal ministro dei Trasporti Carlo Bernini, entrambi democristiani). Sono 48 i km che attraverseranno 11 comuni delle province di Brescia, Mantova e Verona, per una spesa approvata dal Cipe di 2.449 milioni di euro. Con il Def deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017, su indicazione del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, il Governo aveva disposto la revisione del progetto e l’effettuazione di un’analisi costi-benefici. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Con una parata in pompa magna dove spiccava la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, lunedì scorso sono stati avviati ufficialmente idella TavEst-: il primo lotto parte a ben 29 anni di distanza dalla concessione, che risale al 1991 (firmata dal presidente del Consiglio Giulio Andreotti e dal ministro dei Trasporti Carlo Bernini, entrambi democristiani). Sono 48 i km che attraverseranno 11 comuni delle province di, Mantova e, per una spesa approvata dal Cipe di 2.449 milioni di euro. Con il Def deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017, su indicazione del Consiglio Superiore deiPubblici, il Governo aveva disposto la revisione del progetto e l’effettuazione di un’analisi costi-benefici. Il ...

