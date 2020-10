Tamponi rapidi dai pediatri, Biasci: “C’è confusione, servono chiarimenti”. E spiega: “Non siamo attrezzati come un pronto soccorso” (Di martedì 13 ottobre 2020) “La disponibilità da parte dei medici c’è sempre, ma bisogna sedersi a un tavolo per concordare le modalità”. Queste le parole del presidente della Federazione Italiana Medici pediatri, Paolo Biasci, in merito alla possibilità che i pediatri possano effettuare Tamponi cosiddetti “rapidi”. “Non ci sarà una minore invasività, come chiedono alcuni genitori, e ci sono anche punti che destano qualche dubbio: il risultato non è così attendibile come il test molecolare, che è considerato il “gold standard”. Su questo ed altri aspetti Biasci chede chiarimenti. “Per quanto riguarda le modalità di test, ad esempio, se nelle prossime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “La disponibilità da parte dei medici c’è sempre, ma bisogna sedersi a un tavolo per concordare le modalità”. Queste le parole del presidente della Federazione Italiana Medici, Paolo, in merito alla possibilità che ipossano effettuarecosiddetti “”. “Non ci sarà una minore invasività,chiedono alcuni genitori, e ci sono anche punti che destano qualche dubbio: il risultato non è così attendibileil test molecolare, che è considerato il “gold standard”. Su questo ed altri aspettichede chiarimenti. “Per quanto riguarda le modalità di test, ad esempio, se nelle prossime ...

