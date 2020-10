Speranza dice di non aver mai parlato di delazione

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo il suo intervento a Che Tempo che Fa (domenica scorsa su Rai3), Robertoè tornato a parlare delle misure restrittive inserite nell’ultimo dpcm. In particolare, il Ministro della Salute ha sottolinea l’aspetto della raccomandazione sull’evitare feste private in casa, argomento su cui si è scatenato un ampio dibattito pubblico e politico. Ora sostiene che non abbia maidie non abbia mai lanciato inviti ai vicini di casa a ‘fare la spia’. LEGGI ANCHE > Stop feste in casa,punta sulle segnalazioni dei cittadini «Nessuno ha maidi, non appartiene alla nostra cultura. Gli italiani hanno dimostrato di essere straordinari in questi mesi, soprattutto nelle settimane ...