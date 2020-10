Spadafora: “Il protocollo è valido, ma alcune squadre non l’hanno rispettato” (Di martedì 13 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha rilasciato alcuni dichiarazioni al Coni prima della presentazione del libro “La mia vita dietro a un pallone” di Sara Gama. “Auguro a tutti i giocatori contagiati di stare bene il prima possibile. La situazione mi preoccupa il giusto: nel senso che abbiamo un protocollo, che secondo me è valido, ma se viene rispettato. Nelle settimane scorse abbiamo visto che non tutte le società lo hanno fatto. Queste sono le condizioni minime che abbiamo concordato con Lega e Figc per poter ripartire con il campionato. Se la Lega vuole, può adottare anche misure più severe a tutela dei suoi giocatori. Nonostante l’aumento dei contagi, la situazione è ancora sotto controllo”. Il ministro ha commentato anche l’imminente decisione del ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Vincenzo, ministro dello Sport, ha rilasciato alcuni dichiarazioni al Coni prima della presentazione del libro “La mia vita dietro a un pallone” di Sara Gama. “Auguro a tutti i giocatori contagiati di stare bene il prima possibile. La situazione mi preoccupa il giusto: nel senso che abbiamo un, che secondo me è, ma se viene rispettato. Nelle settimane scorse abbiamo visto che non tutte le società lo hanno fatto. Queste sono le condizioni minime che abbiamo concordato con Lega e Figc per poter ripartire con il campionato. Se la Lega vuole, può adottare anche misure più severe a tutela dei suoi giocatori. Nonostante l’aumento dei contagi, la situazione è ancora sotto controllo”. Il ministro ha commentato anche l’imminente decisione del ...

