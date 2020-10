Serie A, via libera della Lega all’ingresso della cordata Advent-Cvc-Fsi (Di martedì 13 ottobre 2020) La Lega Serie A ha dato il via libera all’ingresso della cordata Advent-Cvc-Fsi. ROMA – La Lega Serie A ha dato il via libera all’ingresso della cordata Advent-Cvc-Fsi. Nell’ultima assemblea si è deciso di approvare l’accordo sul fondo private equity, che permetterà l’ingresso di nuovi capitali e consentirà la nascita di una media company che si occuperà di commercializzazione del prodotto e in particolare di diritti televisivi. Un inizio che si preannuncia molto complicato visto che la società dovrà occuparsi dei diritti del triennio 2021-2024. L’obiettivo ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020) LaA ha dato il viaall’ingresso-Cvc-Fsi. ROMA – LaA ha dato il viaall’ingresso-Cvc-Fsi. Nell’ultima assemblea si è deciso di approvare l’accordo sul fondo private equity, che permetterà l’ingresso di nuovi capitali e consentirà la nascita di una media company che si occuperà di commercializzazione del prodotto e in particolare di diritti televisivi. Un inizio che si preannuncia molto complicato visto che la società dovrà occuparsi dei diritti del triennio 2021-2024. L’obiettivo ...

