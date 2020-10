PC da gaming in offerta su Amazon | i prezzi Prime Day per MSI | HP e altri

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Quello dei PC daè un mercato in continua espansione. Mentre una certa fetta del popolo geek attende con impazienza il prossimo mese di novembre per mettere le mani sulle console next-gen targate Sony e Microsoft – quindi PS5 e Xbox Series X -, ci sonovideogiocatori che preferiscono vivere incredibili esperienze in pixel e poligoni proprio sugli schermi di un personal computer. Non dovrebbe stupire allora che siano in molti alla ricerca di un PC daadeguato per poter far girare al meglio le produzioni videoludiche più acclamate degli ultimi anni. Magari ad un prezzo vantaggioso. Casca quindi a pennello l’Day 2020, vale a dire l’iniziativa del colosso dell’eCommerce fondato da Jef Bezos che sconta tantissimi prodotti di ogni tipo ...