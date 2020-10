NVIDIA: l’acquisizione ARM viene contestata (Di martedì 13 ottobre 2020) L’acquisizione di ARM da parte di NVIDIA potrebbe essere a rischio a causa di una contestazione riguardante i monopoli tecnologici. NVIDIA-ARM – I rischi dell’accordo In precedenza abbiamo parlato dell’accordo commerciale stipulato tra NVIDIA e SoftBank, mirato all’acquisizione di ARM. La nota ditta di ricerca e sviluppo SoC, con oltre 3000 dipendenti nella sede del Regno unito, doveva essere acquisita dal colosso americano delle GPU. L’acquisizione, però, non è stata delle più semplici in quanto sono state presentate differenti dimostranze. Hermann Hauser, co-fondatore di ARM, ha presentato molti dubbi concernenti questo accordo e il possibile pericolo per l’industria tecnologica. Secondo Hauser sono presenti vari rischi che spaziano dall’indebolimento del potere ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 13 ottobre 2020) L’acquisizione di ARM da parte dipotrebbe essere a rischio a causa di una contestazione riguardante i monopoli tecnologici.-ARM – I rischi dell’accordo In precedenza abbiamo parlato dell’accordo commerciale stipulato trae SoftBank, mirato all’acquisizione di ARM. La nota ditta di ricerca e sviluppo SoC, con oltre 3000 dipendenti nella sede del Regno unito, doveva essere acquisita dal colosso americano delle GPU. L’acquisizione, però, non è stata delle più semplici in quanto sono state presentate differenti dimostranze. Hermann Hauser, co-fondatore di ARM, ha presentato molti dubbi concernenti questo accordo e il possibile pericolo per l’industria tecnologica. Secondo Hauser sono presenti vari rischi che spaziano dall’indebolimento del potere ...

Asgard_Hydra : NVIDIA-Arm, il governo britannico non vede di buon occhio l'affare - Alvise_C : Il governo britannico sta valutando di bloccare l’acquisizione di ARM da parte di NVIDIA - gigibeltrame : NVIDIA-Arm, il governo britannico non vede di buon occhio l'affare #digilosofia - HDblog : NVIDIA-Arm, il governo britannico non vede di buon occhio l'affare - AmePhenix : «L’acquisizione di ARM creerà un nuovo monopolio americano» -

Ultime Notizie dalla rete : NVIDIA l’acquisizione Mercato globale dei chipset di deep learning 2020 con stato Covid 2021 | NVIDIA, Intel, IBM Genova Gay