Juve | positivo anche Zauli | tutta l' Under 23 va in isolamento fiduciario

(Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo quella di Ronaldo , arriva la notizia di un'altra positività in casantus. Lamberto, allenatore dell'23 bianconera, è stato sottoposto a tampone per il covid, che ha dato esito ...

DiMarzio : #Juve, Cristiano #Ronaldo positivo al coronavirus: lo annuncia la Federazione portoghese - rtl1025 : ?? #CristianoRonaldo è positivo al #COVID19 . Lo annuncia la federcalcio portoghese, a poche ore dalla partita con l… - CorSport : #Ronaldo positivo, la news fa il giro del mondo ?? - juve_magazine : JUVENTUS - Zauli dell'Under 23 positivo al Covid-19: squadra in isolamento - elkunaguero10 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? CRISTIANO RONALDO è positivo al Covid-19 ?? Tutte le implicazioni sulla Juve (e sul campionato!) ?? #LiveBianco… -

Un altro caso di positività al Covid in casa Juventus. Dopo Cristiano Ronaldo, la società bianconera ha comunicato il contagio dell’allenatore dell’Under 23 Lamberto Zauli: “Juventus Football Club ...al momento il giocatore è senza sintomi ed isolato e non ci sono altri giocatori o componenti della squadra tecnica positivi, l’attaccante della Juventus rischia di non poter essere presente ai ...