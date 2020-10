Inter, Milenkovic resta un obiettivo: prezzo destinato a scendere (Di martedì 13 ottobre 2020) Il matrimonio tra Nikola Milenkovic e l’Inter non si è consumato quest’estate ma potrebbe essere solo stato rimandato. La situazione. L’Inter non molla la presa sul difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, come riporta Tuttosport. Il difensore serbo ha un contratto in scadenza nel 2022 e in diverse occasioni ha già comunicato alla società la sua volontà di non voler rinnovare l’accordo. Questo dettaglio regala fiducia all’Inter dato che il prezzo del giocatore scenderà rispetto alla valutazione di 40 milioni fatta dalla Fiorentina nel corso dell’ultima sessione di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il matrimonio tra Nikolae l’non si è consumato quest’estate ma potrebbe essere solo stato rimandato. La situazione. L’non molla la presa sul difensore della Fiorentina Nikola, come riporta Tuttosport. Il difensore serbo ha un contratto in scadenza nel 2022 e in diverse occasioni ha già comunicato alla società la sua volontà di non voler rinnovare l’accordo. Questo dettaglio regala fiducia all’dato che ildel giocatore scenderà rispetto alla valutazione di 40 milioni fatta dalla Fiorentina nel corso dell’ultima sessione di mercato. Leggi su Calcionews24.com

