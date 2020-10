Inter e Milan, strategie diverse ma obiettivo comune: le mosse per arrivare a Milenkovic (Di martedì 13 ottobre 2020) È Nikola Milenkovic l'obiettivo in comune del mercato di Inter e Milan. Il serbo della Fiorentina ha deciso di non rinnovare il contratto con i viola Leggi su 90min (Di martedì 13 ottobre 2020) È Nikolal'indel mercato di. Il serbo della Fiorentina ha deciso di non rinnovare il contratto con i viola

ZZiliani : L’assessore al Welfare Gallera rassicura i giocatori di Inter e Milan: “Per infettare Lukaku ci vogliono Romagnoli… - FBiasin : +++ #Young positivo al covid +++ Allunga l'#Inter, 6-2 sul #Milan. Sempre meglio... - capuanogio : L'ATS di #Milano sul derby #InterMilan: 'Ci sono dei protocolli che sono stati fatti dal ministero della Salute con… - DiMarzio : #Montolivo 'gioca' #InterMilan. Pronostico e non solo - Marco77018284 : @giugnolo98 @MilanNewsit Per me no, il Milan non deve perdere vs le sue rivali Roma Lazio Napoli Sassuolo Fiorentin… -