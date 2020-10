Iannone: “Non ho mai pensato di mollare. Mi hanno rubaro la vita, non lo auguro a nessuno” (Di martedì 13 ottobre 2020) Andrea Iannone, pilota di MotoGP attualmente sospeso dalle attività perchè accusato di doping, ha parlato nel corso di una video conferenza stampa a due giorni dalla sentenza definitiva del TAS di Losanna: "Mi sento rapito, come se mi avessero rubato la vita. Il mio dovere è seguire le regole sperando che la giustizia faccia il suo corso. Sono grato a tutte le persone che mi hanno proposto qualcosa di interessante, in tutti i settori. Ma ho rifiutato tutto, la priorità è tornare il prima possibile in moto, sull'Aprilia, in pista"."Non ho mai pensato di mollare, ho ancora molto da dire. Ho iniziato un progetto con Aprilia un anno fa e sento il bisogno di portarlo a termine. Con Rivola (ad di Aprilia Racing) il rapporto è speciale, è la prima volta che ... Leggi su golssip (Di martedì 13 ottobre 2020) Andrea, pilota di MotoGP attualmente sospeso dalle attività perchè accusato di doping, ha parlato nel corso di una video conferenza stampa a due giorni dalla sentenza definitiva del TAS di Losanna: "Mi sento rapito, come se mi avessero rubato la. Il mio dovere è seguire le regole sperando che la giustizia faccia il suo corso. Sono grato a tutte le persone che miproposto qualcosa di interessante, in tutti i settori. Ma ho rifiutato tutto, la priorità è tornare il prima possibile in moto, sull'Aprilia, in pista"."Non ho maidi, ho ancora molto da dire. Ho iniziato un progetto con Aprilia un anno fa e sento il bisogno di portarlo a termine. Con Rivola (ad di Aprilia Racing) il rapporto è speciale, è la prima volta che ...

