Freaks Out: il trailer ufficiale del film di Gabriele Mainetti (Di martedì 13 ottobre 2020) Freaks Out si svela con il trailer ufficiale del film diretto da Gabriele Mainetti, il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot: nel cast ci saranno Pietro Castellitto e Claudio Santamaria. Le prime immagini di Freaks Out si svelano nel trailer ufficiale del film di Gabriele Mainetti in uscita il 16 dicembre grazie a 01Distribution. Il regista de Lo chiamavano Jeeg Robot torna a collaborare con Claudio Santamaria, che è protagonista insieme a Pietro Castellitto, Giancarlo Martini e Aurora Giovinazzo. Fantasia e storia, effetti speciali e costumi d'epoca si mescolano nei circa due minuti del trailer, introdotto dalla voce di Giorgio Tirabassi, che in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020)Out si svela con ildeldiretto da, il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot: nel cast ci saranno Pietro Castellitto e Claudio Santamaria. Le prime immagini diOut si svelano neldeldiin uscita il 16 dicembre grazie a 01Distribution. Il regista de Lo chiamavano Jeeg Robot torna a collaborare con Claudio Santamaria, che è protagonista insieme a Pietro Castellitto, Giancarlo Martini e Aurora Giovinazzo. Fantasia e storia, effetti speciali e costumi d'epoca si mescolano nei circa due minuti del, introdotto dalla voce di Giorgio Tirabassi, che in ...

CineFacts_ : SBEM! ?? Il trailer di #FreaksOut è una bomba! Che ne dite? Sarà un successo come Lo chiamavano Jeeg Robot?… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: #FreaksOut, guarda il trailer del nuovo film di Gabriele Mainetti #13ottobre - georg00114 : POSSO DIRE PORCA MISERIA MI TREMA TUTTO HO I BRIVIDINI CHE CAST CHE REGIA CHE FOTOGRAFIA CHE MUSICHE AOOO FREAKS… - RBcasting : 'Freaks Out', ecco il trailer del nuovo film di Gabriele Mainetti. Con Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Gian… - walterwhiteITA : C’è il trailer di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti -