Fedez lancia un’interessante iniziativa per aiutare una categoria debole (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo articolo Fedez lancia un’interessante iniziativa per aiutare una categoria debole . Fedez si propone per una buona causa, pensata in seguito alla manifestazione dei giorni scorsi, dove i lavoratori del settore sono scesi in piazza per protestare a causa delle condizioni precarie. La categoria dei lavoratori tecnici sono al momenti quelli meno tutelati e più a rischio, proprio per gli stop a cui sono stati costretti … Leggi su youmovies (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo articoloun’interessanteperunasi propone per una buona causa, pensata in seguito alla manifestazione dei giorni scorsi, dove i lavoratori del settore sono scesi in piazza per protestare a causa delle condizioni precarie. Ladei lavoratori tecnici sono al momenti quelli meno tutelati e più a rischio, proprio per gli stop a cui sono stati costretti …

IlContiAndrea : Fedez lancia la proposta ai colleghi e alle agenzie live: “Io do il 100% di anticipo del tour ai lavoratori fragili… - fanpage : Eleonora Daniele lancia una stoccata pungente a Chiara Ferragni e Fedez, arriva rapida la replica - laurazanoncelli : RT @IlContiAndrea: Fedez lancia la proposta ai colleghi e alle agenzie live: “Io do il 100% di anticipo del tour ai lavoratori fragili. Men… - albasole74 : RT @IlContiAndrea: Fedez lancia la proposta ai colleghi e alle agenzie live: “Io do il 100% di anticipo del tour ai lavoratori fragili. Men… - TaniaTortelli : RT @IlContiAndrea: Fedez lancia la proposta ai colleghi e alle agenzie live: “Io do il 100% di anticipo del tour ai lavoratori fragili. Men… -