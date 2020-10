Fall Guys | in arrivo una skin per i fan di Sonic

Leggi su tuttotek

(Di martedì 13 ottobre 2020)allarga il suo già corposo parcocon un’aggiunta dedicata a. Già da domani potrete fare vostro questo costume esclusivo Ne abbiamo parlato a lungo in precedenza.è stato un successo totalmente inaspettato anche per la stessa Mediatonic, la software house che l’ha programmato. Il gioco ha fatto impazzire fin dal rilascio estivo la community videoludica. Sui canali Twitch e YouTube di tanti streamer ormai le partite sull’esilarante battle royale in salsa Takeshi’s Castle sono ormai diventate un appuntamento irrinunciabile e l’occasione perfetta per farsi quattro risate in spensieratezza. Nel corso dei mesi gli sviluppatori si sono dimostrati pronti a cavalcare l’onda del successo. La Stagione 2 del ...