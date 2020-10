Enrico Montesano fermato a Montecitorio: costretto ad indossare la mascherina (Di martedì 13 ottobre 2020) Questa mattina, l’attore Enrico Montesano si trovava a Montecitorio senza mascherina, per una manifestazione: fermato dai poliziotti in borghese Enrico Montesano, fermo sostenitore del movimento “No-mask“, ha presenziato questa mattina ad una manifestazione a Montecitorio, per sostenere la liberazione di Chico Forti. L’attore romano, presentatosi senza mascherina, è stato però bloccato dai poliziotti in borghese, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 13 ottobre 2020) Questa mattina, l’attoresi trovava asenza, per una manifestazione:dai poliziotti in borghese, fermo sostenitore del movimento “No-mask“, ha presenziato questa mattina ad una manifestazione a, per sostenere la liberazione di Chico Forti. L’attore romano, presentatosi senza, è stato però bloccato dai poliziotti in borghese, … L'articolo proviene da YesLife.it.

