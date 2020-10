Coronavirus e tumori, lo studio Iss: ci sono marcatori comuni (Di martedì 13 ottobre 2020) COVID-19 e cancro, uno studio delle basi molecolari dell’infezione suggerisce nuovi marcatori tumorali I recettori del Coronavirus, ossia le molecole che regolano l’ingresso del virus e che sono distribuiti in vari organi e tessuti, sono anche gli stessi che si trovano associati ad alcuni tipi di tumore, come pure a molte malattie quali il diabete, e le patologie cardiovascolari, cioè le principali comorbidità più spesso riscontrate nei pazienti affetti da COVID-19. È quanto ha osservato per la prima volta un gruppo di ricercatori dell’ISS, dell’IDI-IRCCS di Roma e dell’ISA-CNR di Avellino, in uno studio pubblicato su FEBS Open Bio al termine di un’analisi in silico condotta sui dati di migliaia di ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) COVID-19 e cancro, unodelle basi molecolari dell’infezione suggerisce nuovitumorali I recettori del, ossia le molecole che regolano l’ingresso del virus e chedistribuiti in vari organi e tessuti,anche gli stessi che si trovano associati ad alcuni tipi di tumore, come pure a molte malattie quali il diabete, e le patologie cardiovascolari, cioè le principali comorbidità più spesso riscontrate nei pazienti affetti da COVID-19. È quanto ha osservato per la prima volta un gruppo di ricercatori dell’ISS, dell’IDI-IRCCS di Roma e dell’ISA-CNR di Avellino, in unopubblicato su FEBS Open Bio al termine di un’analisi in silico condotta sui dati di migliaia di ...

“Nella nostra ricerca abbiamo osservato che i recettori del virus sono coinvolti nelle malattie più frequentemente concomitanti con il Covid-19, inclusi i tumori - affermano gli autori dello studio, ...

Covid e cancro. Studio delle basi molecolari dell’infezione suggerisce nuovi marcatori tumorali

I ricercatori hanno selezionato cinque proteine il cui coinvolgimento nell'infezione da Sars-CoV-2 o da altri coronavirus è noto. Hanno quindi confrontato i dati di espressione in tessuti di soggetti ...

