Bentancur | «Tempi strani | ci mancano le nostre famiglie» – VIDEO

(Di martedì 13 ottobre 2020) Rodrigo, centrocampista della Juve e dell’Uruguay, ha parlato così dell’attuale situazione dettata dal Coronavirus Rodrigoha rilasciato le seguenti dichiarazioni dall’Uruguay, parlando così dell’attuale situazione dettata dal Coronavirus. Le parole del centrocampista della Juve. «È tutto molto strano, in Europa giochiamo senza pubblico. Ora siamo qui e dobbiamo cantare l’inno Nazionale senza che vi siano i tifosi allo stadio, cambia tutto. Ci manca il fatto di non vedere i nostri cari. Dobbiamo stare calmi, fare il nostro lavoro e difendere la squadra. Questo è ciò che vogliamo di più. Il viaggio in Ecuador è stato strano, ma per un po’ di tempo sarà così». Leggi su Calcionews24.com

Tuttosport

