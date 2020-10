Azzolina sconfessa se stessa | no alla didattica a distanza

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo avere strenuamente sostenuto lala ministra grillinasee difende la scuola in presenza. “Spiace che qualcuno pensi che studenti e studentesse possano essere sacrificabili. La scuola ha dato tanto, abbiamo lavorato tutta l’estate per riportare gli studenti in presenza”. Lo ha ribadito il ministro Lucia. A chiedere il ritornoè stata la Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni. “Volevamo ridurre i picchi di utenza nei trasporti pubblici, il no del ministro è da irresponsabili”.