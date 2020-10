Vino: nell'anno del Covid Milano Wine Week innova e cresce (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive distribuite nell'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali, nelle location partner e nei 'Wine district'. In più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata nell'ordine del 20%. nell'anno del Covid-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di svolgimento degli eventi, la terza edizione della Milano Wine Week, conclusasi ieri, ha compiuto un piccolo miracolo. La ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020), 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oltre 300 eventi fisici, per un totale di 10.000 presenze attive distribuite'arco di 9 giorni (3-11 ottobre) nei due headquarter, con l'aggiunta di tutti i partecipanti alle iniziative nei ristoranti, nei locali,e location partner e nei 'district'. In più, un seguito significativo anche via web, con 3.000 operatori e buyer di mezzo mondo connessi in diretta, per una crescita complessiva stimata'ordine del 20%.del-19, che ha stravolto le relazioni sociali e costretto a ripensare le modalità di svolgimento degli eventi, la terza edizione della, conclusasi ieri, ha compiuto un piccolo miracolo. La ...

per culminare nell'assegnazione a Tommaso Cortonesi del Winers Award, sponsorizzato da Eberhard. Al successo della 'settimana del vino' ha concorso il supporto di 87 Partner, fra cui aziende e ...

Vino: l’altoatesino Andrè Senoner è il nuovo ambasciatore dell’Albana

Roma, 12 ott. (Labitalia) - E’ altoatesino il nuovo ambasciatore dell’Albana. Si chiama Andrè Senoner, ha 28 anni, abita a Laion in provincia di Bolzano e ieri, a Bertinoro (Forlì-Cesena), ha sbaragli ...

