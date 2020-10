Uk, lockdown a 3 livelli. Parigi, 17% di test positivi. Vaccino, dagli Usa mezzo miliardo ad AstraZeneca (Di lunedì 12 ottobre 2020) ● Giappone, il numero di casi supera quota 90mila ● Usa, polemica Fauci-Trump sulle parole dell’infettivologo ● Cina, test a Qingdao per 9 milioni di persone ● Regno Unito verso nuovo lockdown Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 12 ottobre 2020) ● Giappone, il numero di casi supera quota 90mila ● Usa, polemica Fauci-Trump sulle parole dell’infettivologo ● Cina,a Qingdao per 9 milioni di persone ● Regno Unito verso nuovo

PoliticaNewsNow : Covid, Johnson: 'Piano per 3 livelli distinti di lockdown' - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Coronavirus, in Gran Bretagna lockdown su tre livelli: preoccupa la regione di Liverpool - RADIOBRUNO1 : Preoccupa l'aumento dei casi in Europa #Europa #COVID19 #Francia #GranBretagna #Cina #12ottobre #RadioBruno - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Il primo ministro britannico Boris #Johnson oggi annuncerà un nuovo sistema di #lockdown con tre livelli di allerta,… - codeghino10 : RT @SkyTG24: Coronavirus Uk, il piano di Johnson con tre nuovi livelli di lockdown -