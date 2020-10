Traffico Roma del 12-10-2020 ore 13:30 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione non molto Traffico registrato al momento sul raccordo e consolari abbiamo rallentamenti sulla tangenziale all’uscita stazione Tiburtina fino al bivio con la Roma la ha qualche problema ancora lungo viale Parioli a causa di un incidente avvenuto in prossimità di via della Moschea è segnalata anche la presenza di olio lungo la sede stradale invariata la situazione viale del Muro Torto dove abbiamo ancora rallentamenti in direzione di Piazza Fiume a causa di un incidente incidente avvenuto all’altezza di piazzale Brasile la polizia locale Ci segnala un altro incidente in via Ettore Rolli all’altezza di via Bernardino passeri inevitabili le ripercussioni nella zona delle Tre Fontane a causa del danneggiamento Ponte ciclopedonale lo ricordiamo si è resa ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Luceverdepomeriggio dalla redazione non moltoregistrato al momento sul raccordo e consolari abbiamo rallentamenti sulla tangenziale all’uscita stazione Tiburtina fino al bivio con lala ha qualche problema ancora lungo viale Parioli a causa di un incidente avvenuto in prossimità di via della Moschea è segnalata anche la presenza di olio lungo la sede stradale invariata la situazione viale del Muro Torto dove abbiamo ancora rallentamenti in direzione di Piazza Fiume a causa di un incidente incidente avvenuto all’altezza di piazzale Brasile la polizia locale Ci segnala un altro incidente in via Ettore Rolli all’altezza di via Bernardino passeri inevitabili le ripercussioni nella zona delle Tre Fontane a causa del danneggiamento Ponte ciclopedonale lo ricordiamo si è resa ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 12-10-2020 ore 09:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Incidente in Autostrada: tir si ribalta. Traffico in tilt e lunghe code

Il sinistro si è verificato fra i caselli di Ferentino e Anagni, in direzione nord. La circolazione si è subito bloccata. Le uscite consigliate ...

Roma, doppio allarme bomba in due banche: l'allerta da due chiamate anonime

Due allarmi bomba in poche ore. Roma ha vissuto qualche momento di tensione nella mattinata del 12 ottobre quando due segnalazioni anonime hanno fatto scattare i protocolli di sicurezza. Sui posti i v ...

