Successo e limiti di una formula | da Gobetti a Salvini

(Di lunedì 12 ottobre 2020) È passato quasi un secolo da quando Pieroconiò l’espressione “rivoluzione liberale” e decise di dar vita a una rivista con questo nome. Per quanto ossimorica, lacontinua ad avere un suo fascino, forse più per le cose che non dice che per quelle che in positivo afferma. È fortemente ma vagamente evocativa.E non è un caso perciò che l’espressione, sfidando il tempo, faccia capolino ogni tanto nel dibattito pubblico, del tutto slegata dalle intenzioni e dallo spirito con cui il giovane intellettuale e attivista torinese la formulò.Silvio Berlusconi la scelse addirittura per esprimere con uno slogan il senso ultimo del suo programma di governo quando decise di “scendere in campo” per salvare “il Paese che amo”, cioè l’Italia.Oggi, ...