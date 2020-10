Riforma pensioni, ecco la quota 92 che tanto piace ai lavoratori (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nei mesi scorsi molte sono state le ipotesi messe in campo per il varo di una misura che permettesse di sopperire alla scadenza della quota 100 e all’inevitabile scalone di 5 anni che provocherebbe. Ma sempre, in ognuna delle proposte avanzate, era prevista una penalizzazione, dove maggiore, dove minore, ove in percentuale e ove a causa di ricalcolo contributivo. In ogni caso i lavoratori in attesa di una misura che permettesse di lasciare il lavoro con un certo anticipo erano consapevoli che uscire prima dal mondo del lavoro avrebbe significato perdere parte dell’assegno previdenziale spettante. quota 92 E proprio ieri, in questo clima di sfiducia appare su Facebook un post di Tommaso Nannicini per ricordare una proposta di Riforma avanzata esattamente un anno fa, quella della pensione equa con ... Leggi su pensioniefisco (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nei mesi scorsi molte sono state le ipotesi messe in campo per il varo di una misura che permettesse di sopperire alla scadenza della100 e all’inevitabile scalone di 5 anni che provocherebbe. Ma sempre, in ognuna delle proposte avanzate, era prevista una penalizzazione, dove maggiore, dove minore, ove in percentuale e ove a causa di ricalcolo contributivo. In ogni caso iin attesa di una misura che permettesse di lasciare il lavoro con un certo anticipo erano consapevoli che uscire prima dal mondo del lavoro avrebbe significato perdere parte dell’assegno previdenziale spettante.92 E proprio ieri, in questo clima di sfiducia appare su Facebook un post di Tommaso Nannicini per ricordare una proposta diavanzata esattamente un anno fa, quella della pensione equa con ...

