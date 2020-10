Pirlo: “Guardiola un modello. Ho imparato dai migliori. Sulla Champions…” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata ai microfoni della Uefa da parte del neo allenatore della Juventus Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero si è raccontato a 360° spiegando i motivi che l'hanno spinto a intraprendere la carriera di allenatore dopo la fine della carriera da calciatore e non solo.Pirlo: allenare, esempi e Juventus"Gli anni che sono stato fermo ho iniziato a studiare e ho visto che questa passione cresceva giorno dopo giorno, il passo di diventare allenatore è stata una cosa abbastanza automatica", ha ammesso Pirlo. "Gli allenatori a cui faccio riferimento? Ho avuto la fortuna di avere grandissimi allenatori da Lucescu, che è stato il primo, passando per Lippi e Ancelotti, poi Conte e lo stesso Allegri. Ho avuto la fortuna di avere dei top mondiali, i migliori, e sono ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata ai microfoni della Uefa da parte del neo allenatore della Juventus Andrea. Il tecnico bianconero si è raccontato a 360° spiegando i motivi che l'hanno spinto a intraprendere la carriera di allenatore dopo la fine della carriera da calciatore e non solo.: allenare, esempi e Juventus"Gli anni che sono stato fermo ho iniziato a studiare e ho visto che questa passione cresceva giorno dopo giorno, il passo di diventare allenatore è stata una cosa abbastanza automatica", ha ammesso. "Gli allenatori a cui faccio riferimento? Ho avuto la fortuna di avere grandissimi allenatori da Lucescu, che è stato il primo, passando per Lippi e Ancelotti, poi Conte e lo stesso Allegri. Ho avuto la fortuna di avere dei top mondiali, i, e sono ...

