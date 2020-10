Nuovo Dpcm in arrivo: niente calcetto e sport amatoriale, stretta sulla movida (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il preoccupante aumento dei contagi ha convinto il Governo a varare nuove misure per limitare la diffusione del coronavirus. Nelle prossime ore, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà un Dpcm che vieterà diverse attività, come anticipato dal Corriere della Sera. A cominciare dagli sport di contatto amatoriali, che sia la partita di calcetto con gli amici o i tiri al campetto di basket. È giusto che lo sport continui, ma soltanto quando le società abbiano attivato i protocolli di sicurezza. Le palestre potranno continuare a stare aperte. Per quanto riguarda la movida, il Governo si rifarà al modello campano: chiusura di bar e ristoranti alle 24 e divieto di vendita di alcolici da asporto dalle 22; a questo si aggiunge il divieto di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il preoccupante aumento dei contagi ha convinto il Governo a varare nuove misure per limitare la diffusione del coronavirus. Nelle prossime ore, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà unche vieterà diverse attività, come anticipato dal Corriere della Sera. A cominciare daglidi contatto amatoriali, che sia la partita dicon gli amici o i tiri al campetto di basket. È giusto che locontinui, ma soltanto quando le società abbiano attivato i protocolli di sicurezza. Le palestre potranno continuare a stare aperte. Per quanto riguarda la, il Governo si rifarà al modello campano: chiusura di bar e ristoranti alle 24 e divieto di vendita di alcolici da ao dalle 22; a questo si aggiunge il divieto di ...

