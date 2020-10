Mara Venier a Renzo Arbore: “Ma perché ci siamo lasciati?” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo, Mara Venier si è resa di recente protagonista di un simpatico siparietto con Renzo Arbore. Ecco cosa è successo. Mara Venier e Renzo Arbore Ospite della puntata di Domenica In dell’11 ottobre, Renzo Arbore si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Mara … L'articolo Mara Venier a Renzo Arbore: “Ma perché ci siamo lasciati?” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo,si è resa di recente protagonista di un simpatico siparietto con. Ecco cosa è successo.Ospite della puntata di Domenica In dell’11 ottobre,si è reso protagonista di un simpatico siparietto con… L'articolo: “Ma perché cilasciati?” proviene da www.meteoweek.com.

