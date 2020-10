Mancini:”Dovevamo vincere con largo scarto” (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ un Mancini soddisfatto a metà quello che si presenta in conferenza stampa nel post di Polonia-Italia. “Abbiamo avuto diverse occasioni – ha detto Mancini – penso che un pò ci abbia condizionato il campo, condizioni pessime ma la squadra ha giocato bene. Buona prestazione dunque ma rammarico per non aver portato a casa i tre punti. Il campo e le scelte di formazione “La palla rimbalzava male, non è un alibi e abbiamo pagato questo ma la squadra ha fatto bene e meritava la vittoria con più di un goal“. Ciò che tutti hanno notato non è sfuggito agli occhi attenti del CT. Le numerose zolle presenti nelle due aree hanno reso difficile la produzione di occasioni da goal. Per quanto riguarda la scelta del centravanti, il Mancio spiega:”Abbiamo pensato che Belotti fosse ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ unsoddisfatto a metà quello che si presenta in conferenza stampa nel post di Polonia-Italia. “Abbiamo avuto diverse occasioni – ha detto– penso che un pò ci abbia condizionato il campo, condizioni pessime ma la squadra ha giocato bene. Buona prestazione dunque ma rammarico per non aver portato a casa i tre punti. Il campo e le scelte di formazione “La palla rimbalzava male, non è un alibi e abbiamo pagato questo ma la squadra ha fatto bene e meritava la vittoria con più di un goal“. Ciò che tutti hanno notato non è sfuggito agli occhi attenti del CT. Le numerose zolle presenti nelle due aree hanno reso difficile la produzione di occasioni da goal. Per quanto riguarda la scelta del centravanti, il Mancio spiega:”Abbiamo pensato che Belotti fosse ...

