Inter, buone notizie per Conte: Brozovic rientra ad Appiano in anticipo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Marcelo Brozovic pronto a tornare subito a disposizione di Conte buone notizie per Antonio Conte in vista del derby di sabato pomeriggio. L’allenatore nerazzurro potrà riabbracciare in anticipo Marcelo Brozovic che già domani potrebbe tornare ad Appiano Gentile. Il numero 77 nerazzurro salterà la sfida di Nations League tra Croazia e Francia di mercoledì a causa di una squalifica in seguito ad un’ammonizione ricevuta nel match contro la Svezia. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Marcelopronto a tornare subito a disposizione diper Antonioin vista del derby di sabato pomeriggio. L’allenatore nerazzurro potrà riabbracciare inMarceloche già domani potrebbe tornare adGentile. Il numero 77 nerazzurro salterà la sfida di Nations League tra Croazia e Francia di mercoledì a causa di una squalifica in seguito ad un’ammonizione ricevuta nel match contro la Svezia. L'articolo proviene damagazine.

